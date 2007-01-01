物流金融百花齐放 未来几年呈现三大发展趋势

阿里战略进一步调整，多名高管的重新任命和轮换对调，是为了以不断升级的高效组织带来强大的执行力，为“五新”战略服务。不得不说，作为生态圈的开放平台，阿里巴巴的组织升级不仅是公司内部的事情，也影响着合作伙伴，包括品牌商和零售商的关系，品牌商和渠道商的关系，品牌商和物流商的关系，都在重构协作，从而完成商业进一步更新和演变。当这种推进和演变聚集到一个临界点时，商业的小宇宙能量迸发而出。

马丹梅 · 15小时前 阿里巴巴 ，新组织结构 ，菜鸟网络 ，五新