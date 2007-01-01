物流金融百花齐放 未来几年呈现三大发展趋势

随着冷链政策红利的释放，无疑给冷链物流发展创造了更加有利的环境。第三方冷链物流、生鲜电商、冷链园区、冷藏设施等细分市场成为投资热点，资本的介入和驱动力日益加强，今后会有更多的国内外企业携资本的优势，跨入冷链物流市场。
范端炜 · 15小时前
冷链物流 ，生鲜电商 ，冷链园区 ，政策红利 ，资本介入
①百世和德邦上市；②二三线快递能否挺过“寒冬”；③“五股丰登”后资本市场的拼杀；④快递末端的“维稳”；⑤被阿苏收购和整合的天天快递；⑥全面开放的京东与换帅后的菜鸟；⑦智能快递箱背后的明争暗斗......
老鬼 · 9小时前
物流 ，快递 ，经济
2016年，全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，同比增长51.4%；业务收入累计完成3974.4亿元，同比增长43.5%。
国家邮政局 · 15小时前
国家邮政局 ，快递 ，312.8亿 ，增长51.4%
从第三方物流的社会经济职能特点及其升级的趋势来看，第三方物流企业的互联网化的目标需要着重强调这三个方面：提高物流服务质量管控能力；提高业务响应能力；提高资源统筹能力。
黄滨 · 15小时前
第三方物流 ，互联网 ，透明 ，制造商贸
对于找到供应链做得好的公司，我还有个小秘密，那就是看这公司是否缺钱。公司不差钱，往往是做不好供应链的代名词。有句话说，人都是属驴的，不压不长劲，企业也是。
刘宝红 · 15小时前
供应链管理 ，采购 ，利润
物流业联系着千家万户，维系着国计民生，在国民经济中占据重要地位，但融资难一直是行业发展瓶颈。据中国物流与采购联合会物流金融专业委员会估算，物流业仅运费垫资一项，每年就存在约6000亿元的融资需求，但这约6000亿元的融资需求中只有不到5%是通过银行贷款方式获得的。业内人士建议，加速发展物流金融，并积极进行业务创新，为现代物流寻找新的利润增长点。
中国网 · 15小时前
物流金融 ，融资难 ，大数据金融 ，政策支持
你知道吗？实时感知技术能够有效减少车辆事故的发生，并在保障运营安全的同时，降低物流运输成本，提升车辆运输效率。
中国新闻网 · 15小时前
物流大数据 ，货车司机 ，G7 ，油耗
最近，不少网购平台的店铺都出现了一则发货通知，称平台商品受物流配送影响，1月10日-2月6日下单的商品，会延迟送达，但仍可以正常下单。菜鸟网络近日预测，全国近30万名快递员将舍弃过年假期，持续奋战在工作岗位上。
冯荦 · 15小时前
物流企业 ，快递不放假 ，30万快递员
刘强东说，过去十二年，京东在互联网零售领域不断深耕，创新商业模式，优化组织效率，构建了一个全球范围内用户体验最佳、成本效率水平最优的商业体。下一个十二年，京东会进一步走向开放，将已有的供应链、数据、物流优势充分向社会开放，带动全行业、全社会效率的进一步提升，成为中国商业零售领域基础设施的提供商。
HBR-China · 15小时前
京东 ，战略定位 ，京东金融 ，零售
阿里战略进一步调整，多名高管的重新任命和轮换对调，是为了以不断升级的高效组织带来强大的执行力，为“五新”战略服务。不得不说，作为生态圈的开放平台，阿里巴巴的组织升级不仅是公司内部的事情，也影响着合作伙伴，包括品牌商和零售商的关系，品牌商和渠道商的关系，品牌商和物流商的关系，都在重构协作，从而完成商业进一步更新和演变。当这种推进和演变聚集到一个临界点时，商业的小宇宙能量迸发而出。
马丹梅 · 15小时前
阿里巴巴 ，新组织结构 ，菜鸟网络 ，五新
早在去年，就已经传出上海钢联与南山铝业打算联手打造铝电商平台的消息。如今，终于确定了，不得不说，南山铝业此举借助互联网的优势，走在了中国铝业前面。上海钢联联手南山铝业，真可谓强强联合，南山铝业可借助上海钢联平台的优势拓宽销售渠道，而上海钢联则能够借助新的铝电商平台扩宽交易品种，双方均可受益。
马丹梅 · 15小时前
B2B ，上海钢联 ，南山铝业 ，铝电商平台
根据海关总署的解读，2016年中国外贸是“柳暗花明”的一年，你对于这份成绩单还满意吗？
韦何静 · 15小时前
外贸 ，数据 ，进出口 ，2016
从第三方物流的社会经济职能特点及其升级的趋势来看，第三方…
详细